Сеул выразил протест Токио из-за территориальных притязаний

МИД Южной Кореи выразил протест послу Японии в связи с территориальными притязаниями на остров Токто. Об этом сообщает Ёнхап.

Поводом для действий официального Сеула стало намерение японского министерства образования переиздать учебник для начальных и средних классов школ, в котором небольшой остров Токто назван исконно японской территорией, а в его обозначении используется японское название Такэсима.

В этой связи в южнокорейском МИДе заявили, что Сеул не потерпит никаких провокаций в отношении Токто, который принадлежит Республике Корея «исторически, географически, а также на основе международного права».

Остров Лианкур, который в Корее называются Токто, а в Японии — Такэсима, был захвачен Японией после войны 1904-1905 годов. В период с 1910 по 1945 год Япония аннексировала всю территорию Кореи. По итогам Второй мировой войны остров перешел под южнокорейский контроль.

Конфликт вокруг острова Лианкур обострился летом 2012 года, после того как спорные территории посетил южнокорейский президент Ли Мен Бак. После его визита Япония отозвала из Сеула своего посла. 11 августа Токио предложил разрешить спор в Международном суде ООН, однако Сеул ответил отказом.

