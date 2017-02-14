Во дворе дома в Британии нашли пропавшую 100 лет назад статую королевы Виктории

На заднем дворе одного из домов на юге Великобритании обнаружили пропавшую из здания парламента более 100 лет назад статую королевы Виктории. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет The Telegraph.

Статую высотой около 168 сантиметров нашли на участке в графстве Хэмшир. По информации издания, владелец приобрел скульптуру в готическом стиле вместе с домом в городе Рингвуд в 1971 году.

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Ранее здание принадлежало одному из потомков бывшего премьер-министра Уильяма Гладстона, который четыре раза становился главой правительства (1868-1874, 1880-1885, 1886 и 1892-1894 года). Предположительно, каменную статую убрали из парламента в ходе реставрационных работ в конце XIX или начале XX века. Тогда членам парламента разрешалось выкупать скульптуры или другие архитектурные элементы, поврежденные из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает газета.

Теперь статуя будет выставлена на аукцион, который пройдет в графстве Дорсет 23 февраля. Ожидается, что скульптура уйдет с молотка как минимум за 10 тысяч фунтов стерлингов (около 735 тысяч рублей).

Виктория (1819-1901) — королева Соединенного королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года, императрица Индии с 1 мая 1876 года.