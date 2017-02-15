Россия решила поучаствовать в конкурсе на поставку 400 истребителей ВВС Индии

Россия намерена участвовать в конкурсе на поставку ВВС Индии 400 истребителей. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», на выставке Aero India 2017 заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

По его словам, Москва предлагает Индии истребители обеих основных марок — «Су» и «МиГ».

14 февраля индийский министр обороны Манохар Паррикар заявил, что страна намерена до 2030 года закупить в общей сложности 400 новых истребителей и от 800 до 1000 вертолетов.

В данный момент ВВС Индии, помимо устаревших МиГ-21 и МиГ-27, эксплуатируют поставленные в конце 1980-х годов самолеты МиГ-29, проходящие сейчас программу модернизации, а также тяжелые многофункциональные истребители Су-30МКИ. Авиация индийского флота располагает палубными машинами МиГ-29К.

Россия ведет переговоры с Индией о контракте на разработку истребителя пятого поколения FGFA, который будет основываться на технологиях российского самолета программы ПАК ФА.