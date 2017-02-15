5'Nizza выпустила первый за 12 лет альбом

Харьковская группа 5'Nizza выпустила пластинку «КУ». Об этом сообщается в официальном сообществе дуэта «ВКонтакте» в среду, 15 февраля.

«Это радушное приветствие после долгого отсутствия. Это возвращение взрослыми на детскую площадку», — говорится в посте.

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Пластинка «КУ», в которую вошли 14 композиций, уже доступна для платного прослушивания и скачивания.

«КУ» — третий студийный альбом в дискографии дуэта Андрея Запорожца и Сергея Бабкина. Предыдущая пластинка «О5» вышла в 2005 году. Музыканты образовали группу 5’Nizza в начале нулевых. Коллектив распался в 2007-м, выпустив к этому времени два альбома. В 2015 году музыканты вновь объединились.

