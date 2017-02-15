Летевший в Израиль лайнер совершил экстренную посадку из-за дебошира

Лайнер авиакомпании Air Canada, следовавший из канадского города Торонто в Тель-Авив, совершил экстренную посадку из-за неадекватного поведения пассажира. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает портал Israinfo.co.il.

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Чрезвычайная ситуация возникла, когда воздушное судно пролетало над Глазго в Шотландии. Разбушевавшийся пассажир отказался выполнять требования экипажа.

В итоге было принято решение посадить самолет в Лондоне. После приземления дебошира, личность и гражданство которого не раскрываются, передали британским властям. Лайнер продолжил свой путь в аэропорт имени Бен-Гуриона.

Как уточняет израильский «9 канал», в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в феврале на борту направлявшегося из Москвы в Абу-Даби самолета обезвредили пьяного хулигана, который угрожал пассажирам и приставал к стюардессам.