«Киборга» Лаврика посадили на три года за стирку грязного украинского флага

В Винницкой области дважды раненого участника боев за аэропорт Донецка Николая Лаврика приговорили к трем годам лишения свободы за кражу государственного флага Украины. Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН.

Осужденный рассказал, что «грязный и помятый, словно тряпка» флаг висел на изогнутой трубе на въезде в село Бандышовка. По его словам, полотнище он снял, потому что собственными глазами видел, как в Донбассе за него умирают молодые ребята.

«Как-то внутри все перевернулось, когда увидел. Я его и забрал. Флаг Украины не должен в таком состоянии находиться. Если он потрепанный, грязный — значит, он им не нужен! Я его забрал домой, почистил, постирал и оставил у себя», — рассказал «киборг» (так на Украине называют участвовавших в боях за аэропорт Донецка военных).

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Председатель сельсовета пожаловался на пропажу флага в правоохранительные органы, он заявил, что стоимость полотнища составляет 300 гривен (около 630 рублей по текущему курсу). Адвокат Лаврика купил точно такой же флаг за 65 гривен (130 рублей), но суд не убедил, и ветеран был приговорен к трем годам лишения свободы.

7 февраля участник вооруженного конфликта в Донбассе Юрий Лапаев пожаловался, что в киевской маршрутке водитель отказал ему в бесплатном проезде, а пассажиры прокляли за убийства мирных жителей. Он добавил, что вынужден был выйти под проклятия и возгласы «Убийца!».

Власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года. Аэропорт Донецка рассматривался как стратегически важный транспортный узел, бои за него велись практически с начала военных действий. Он перешел под контроль ополченцев в конце января 2015 года.