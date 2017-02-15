В России сократились продажи дизельных автомобилей

Российский рынок дизельных автомобилей в 2016 году составил 101,3 тысячи автомобилей, что на 4,4 процента меньше, чем годом ранее. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером по продажам среди дизельных автомобилей стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого достигли 11,6 тысячи экземпляров, что на 2,5 процента меньше, чем год назад. На втором месте Toyota Land Cruiser с результатом 9,7 тысячи автомобилей (плюс 17,4 процента). Замыкает тройку лидеров кроссовер Renault Duster (5,6 тысячи проданных машин), объемы реализации которого выросли на 31,5 процента.

В топ-10 самых популярных дизельных машин вошли BMW X5 (4,4 тысячи проданных автомобилей), Audi Q7 (4,3 тысячи), Toyota Hilux (3,7 тысячи), Mercedes-Benz GLS (3,3 тысячи), Lexus LX (3,1 тысячи), Volkswagen Touareg (3 тысячи) и BMW Х6 (3 тысячи).

Отмечается, что с учетом падения отечественного авторынка на 12 процентов, доля продаж дизельных автомобилей за год возросла с 7,1 до 7,7 процента.

8 февраля стало известно о том, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе 2017 года сократились на пять процентов (на 4078 штук) к январю 2016 года. Всего было реализовано 77 916 машин.

