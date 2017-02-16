Томские ученые разработают систему подводной добычи нефти и газа в Арктике

Ученые из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники представили в Москве проект автоматизированной системы подводной добычи нефти и газа на арктическом шельфе. В готовом виде она будет представлена в конце 2017 года, сообщает пресс-служба вуза.

Также в рамках этого проекта будут созданы технологии дистанционного управления процессами добычи на морских сооружениях и объектах нефтедобычи при освоении континентального шельфа. Заказчиком проекта выступил Минпромторг России, сумма контракта — 227,3 миллиона рублей.

Материалы по теме Детка, не бури! Зачем Обама закрыл Арктику для нефтяников

21 ноября глава Минприроды Сергей Донской рассказал об углеводородном потенциале Арктики. По его словам, неразведанные запасы составляют 91 процент на шельфе и 53 процента на суше. Донской назвал эффективное освоение этих залежей одной из приоритетных задач российского государства.