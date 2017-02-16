Томские ученые разработают систему подводной добычи нефти и газа в Арктике

Ученые из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники представили в Москве проект автоматизированной системы подводной добычи нефти и газа на арктическом шельфе. В готовом виде она будет представлена в конце 2017 года, сообщает пресс-служба вуза.
Также в рамках этого проекта будут созданы технологии дистанционного управления процессами добычи на морских сооружениях и объектах нефтедобычи при освоении континентального шельфа. Заказчиком проекта выступил Минпромторг России, сумма контракта — 227,3 миллиона рублей.
21 ноября глава Минприроды Сергей Донской рассказал об углеводородном потенциале Арктики. По его словам, неразведанные запасы составляют 91 процент на шельфе и 53 процента на суше. Донской назвал эффективное освоение этих залежей одной из приоритетных задач российского государства.