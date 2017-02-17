Боевики ИГ в Афганистане расстреляли 18 солдат

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) штурмом взяли армейский блокпост в Афганистане и расстреляли 18 солдат. Об этом сообщает Reuters.

Атака произошла в провинции Нангархар, считающейся одним из оплотов афганского крыла ИГ. Другие подробности не сообщаются.

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Агентство не исключает, что атака на блокпост связана с крупной спецоперацией афганской армии, проходящей сейчас в мятежной провинции. По словам представителя губернатора Нангархара Аттауллы Хокьяни, за прошедшие сутки силовики при поддержке сил НАТО уничтожили 25 террористов ИГ.

Боевики ИГ в Афганистане сравнительно немногочисленны — по подсчетам афганской и американской разведок, их всего несколько сотен, в основном они дислоцируются в нескольких районах Нангархара, которые регулярно бомбит авиация США. Исламисты часто совершают вылазки, устраивая теракты в больших городах. Последний крупный инцидент с их участием зафиксирован в октябре 2016 года: тогда во время сражения в провинции Гор отступавшие боевики захватили в заложники 36 мирных жителей, которых расстреляли в отместку за гибель своих начальников. Среди погибших нашли несколько детей.