Глава МИД Китая назвал отношения с Россией опорой глобальной стабильности

Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что отношения Китая и России являются опорой глобальной стабильности, передает РИА Новости.

«Это опора глобальной стабильности. Эти отношения динамично развиваются», — отметил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Ван И пообещал, что Китай в дальнейшем будет стремиться эти отношения укреплять.

Говоря о северокорейской ядерной проблеме, министр отметил, что США и КНДР должны принять политические решения по преодолению ситуации вокруг нее. Нужно разорвать замкнутый круг санкций против Пхеньяна и ядерных испытаний в КНДР, добавил он.

Также он коснулся отношений своей страны с Соединенными Штатами. «Двусторонние отношения Китая и США — одни из самых важных в мире», — сказал он. «Мы готовы работать с Соединенными Штатами на принципах неконфронтационности и неконфликтности», — подчеркнул китайский министр.