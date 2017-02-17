Киевлян обяжут заплатить за свет на «Евровидении»

Мэрия Киева совместно с компанией «Киевэнерго» обратилась в Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой временно повысить тариф на электроэнергию для «достойного проведения песенного конкурса "Евровидение-2017"». Об этом сообщают в пятницу, 17 февраля, украинские «Вести».

Издание ссылается на ответ горадминистрации депутату Киевсовета Александру Пабату. В нем говорится, что для гарантированного электроснабжения на время проведения «Евровидения» в украинской столице необходимы ремонтные работы, которые обойдутся в 38 миллионов гривен (около полутора миллионов долларов). Эту сумму мэрия и «Киевэнерго» просят включить в тариф на передачу электроэнергии.

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15 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил увольнением чиновникам, которые предупреждают о возможном повышении цены на газ для населения на 40 процентов. В тот же день главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о возможном значительном росте тарифов на газ.

В сентябре 2016-го сообщалось, что партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» готовит масштабные акции протеста в Киеве из-за роста тарифа на коммунальные услуги.

Песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, финал намечен на май. Ранее Украина принимала «Евровидение» в 2005 году.