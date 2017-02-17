Финский парламент окончательно узаконил однополые браки

Депутаты отклонили большинством голосов гражданскую инициативу об отмене закона о равноправном браке. Об этом сообщает Yle.fi.

«Парламент подтвердил, что однополые браки будут 100 процентов разрешены отныне и навсегда. Счастливых свадеб!» — заявил в этой связи лидер партии «Зеленый союз» Вилле Нийнистё, чьи слова приводит Русская служба «Би-би-си».

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Противники легализации однополых браков собрали под петицией, требующей ее отмены, более 50 тысяч подписей. Гражданскую инициативу поддержали парламентарии от партий «Истинные финны» и «Христианские демократы».

Закон, позволяющий лицам одного пола заключать официальный брак, был принят в Финляндии в 2014 году. С 1 марта нынешнего года он вступает в силу. Сейчас в стране однополым парам разрешается вступать в так называемое «зарегистрированное партнерство», которое не считается ранвоценном официальному браку.

После вступления закона в силу Финляндия станет 21 страной в мире, где разрешены однополые браки. Впервые такие союзы были легализованы в Нидерландах в 2001 году.