Финский режиссер Каурисмяки объявил о завершении карьеры

Известный финский кинорежиссер Аки Каурисмяки завершает свою карьеру. Об этом он объявил в интервью Yle на Берлинском кинофестивале.

«Я устал. Я хочу наконец-то начать жить своей жизнью», — отметил Каурисмяки. «Конечно, я и раньше об этом говорил, но сейчас точно adiós», — добавил он.

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На Берлинский фестиваль Каурисмяки приехал со своей новой картиной «По ту сторону надежды», вошедшей в конкурсную программу фестиваля. «Вполне возможно, что этот фильм станет последним», — сказал 59-летний режиссер.

Из заявления Каурисмяки следует, что планируемая трилогия, которая раскрывает тему портовых городов, ограничится двумя частями. Первая картина серии, «Гавр», вышла в 2011 году.

В 1994 году Каурисмяки вместе с польским коллегой Кшиштофом Кесьлевским объявил о завершении карьеры — также на Берлинском кинофестивале.

Всего Каурисмяки снял 18 полнометражных фильмов. Его киноленты были номинированы на «Оскар». Он также бойкотировал церемонии вручения американской кинопремии в знак протеста против внешней политики США.