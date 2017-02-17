Актер Панин преобразится в ополченца Донбасса в фильме Бортко

Актер Алексей Панин сыграет ополченца Донбасса с криминальным прошлым в новом фильме Владимира Бортко «Убийство городов». Об этом артист сообщил порталу kp.ru в пятницу, 17 февраля.

«Мой герой достаточно неоднозначный: он ополченец, но далеко не белый и пушистый. С криминальным прошлым. По своим сегодняшним поступкам он, безусловно, герой, но с неоднозначной биографией», — объяснил Панин.

Актер подчеркнул, что его персонаж не связан с погибшим ополченцем Арсением Павловым, известным позывным Моторола.

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Панин выразил надежду, что Бортко не передумает брать его в свой фильм. «В последнее время столько вылито негатива в мой адрес. Знакомые мне рассказывают, мол, многие люди опасаются со мной работать. К счастью, режиссерам уровня Бортко наплевать на сплетни», — отметил он.

Актер неоднократно становился героем скандалов, связанных, в том числе, со злоупотреблением алкоголем. В январе 2015-го его задержали активисты в Одессе за высказывания в адрес крымских татар и украинцев, после чего Панина передали сотрудникам правоохранительных органов Украины. В феврале 2014 года Панин был оштрафован за пьянство в Казахстане. Годом ранее против него было возбуждено дело в Крыму по факту разжигания межнациональной розни.

Алексей Панин снялся в таких фильмах, как «Даун Хаус», «Звезда», «Жмурки», «В августе 44-го» и «Кто, если не мы».