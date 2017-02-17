Африканцев заподозрили в убийстве чернокожего студента в Казани

Тело уроженца африканской Республики Чад обнаружено в Казани. Об этом в пятницу, 17 февраля, ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

24-летний мужчина был студентом второго курса юридического факультета Казанского федерального университета, отмечает портал ProKazan.ru. Труп был найден около одного из домов по улице Аделя Кутуя, недалеко от общежития, где проживал студент.

По информации телеканала «Эфир 24», преступление было совершено вечером 16 февраля. Как отметили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета, на теле мужчины обнаружены многочисленные ножевые ранения и зафиксирована открытая черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

По одной из версий, на молодого человека могли напасть члены его этнической диаспоры. Полицейские обратились в общежитие вуза, в отдел полиции для дачи показаний были доставлены несколько человек.