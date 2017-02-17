В 2020 году армия России получит сборно-разборный трубопровод третьего поколения

В России ведется разработка магистрального сборно-разборного стеклопластикового трубопровода третьего поколения, предназначенного для подачи горючего войскам. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник главного управления ракетного топлива и горючего Минобороны Владимир Демиров.

Разработку ведет 25-й государственный НИИ химмотологии, поставки изделия в войска запланированы на 2020 год, макетные образцы сейчас проходят испытания. Линейная часть трубопровода выполнена из высокопрочных композитов, производство ведет НПП «Алтик» (Бийск).

Длина комплекта составляет до 40 километров, производительность — до тысячи тонн в сутки (это на 15-20 процентов больше, чем у образцов, эксплуатирующихся сейчас).

Переход на стеклопластик, по словам Демирова, обусловлен высокой металлоемкостью полевых магистральных трубопроводов и недостаточной коррозионной стойкостью. По его словам, уже на восьмой год службы коррозия прогрессирует ускоряющимися темпами, в результате эксплуатация металлических полевых трубопроводов в течении более чем 30 лет невозможна.