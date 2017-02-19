Бывший СССР
 

Во Львове нашли учебник по английскому языку со словом «хохол»

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Житель Львова рассказал в Facebook, что нашел в одном из городских книжных магазинов учебник разговорного английского языка с вкладышем о нецензурной лексике, в котором содержится слово «хохол». В табличке-схеме таким образом объясняется словосочетание ukrainian farmer (в дословном переводе «украинский фермер» — прим. «Ленты.ру»).

«У меня большой вопрос к книжному магазину: что эта литература делает у вас на полках?» — пишет пользователь.

Он также указал имя автора учебника — это Светлана Варшавская, имеющая во Львове собственное издательство и лингвистическое агентство. Ее книги также печатаются в городских типографиях.

Пользователи в комментариях возмутились употребляемой в тексте учебника лексикой и, в частности, предложили автору книги переехать в Россию. Другие отметили, что нужно пожаловаться на Варшавскую в прокуратуру или Службу безопасности Украины.

Хохол — уничижительное или оскорбительное, иногда шутливое прозвище украинцев. Значение «украинец, малоросс» для термина «хохол» также записано в «Толковом словаре» Даля.

В 2015 году Facebook стал активно блокировать аккаунты русскоязычных пользователей, употребляющих в записях слово «хохол». Администрация соцсети пришла к выводу, что оно сопоставимо с неполиткорректным «ниггер».

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