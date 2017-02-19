Умерла исполнительница главной роли в фильме «Девушка без адреса»

Народная артистка России Светлана Карпинская, исполнившая главную роль в художественном фильме «Девушка без адреса», скончалась на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на петербургский Театр Комедии имени Н.П.Акимова, где актриса проработала более 50 лет.

Карпинская в 1958 году снялась в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса», когда училась на филологическом факультете Ленинградского университета. После этого она решила оставить университет и пойти в актрисы. Ей приняли сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.

На сцене Театра Комедии Карпинская сыграла более 50 ролей, начав с принцессы в пьесе «Тень» Евгения Шварца и Николая Акимова. Затем она исполнила роли в спектаклях Петра Фоменко, Романа Виктюка и других режиссеров. Кроме того, Карпинская снялась в более чем 20 фильмах.