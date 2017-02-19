Россия
 

Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Лавров
Сергей Лавров

Условием для облегчения визового режима между Россией и Грузией является восстановление сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр назвал возможность возвращения безвизового режима с Грузией сложным вопросом и отметил, что его «немножко странновато» обсуждать в условиях отсутствия дипломатических отношений с Тбилиси. «Но это также связано с необходимостью обеспечить безопасность, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье становится маршрутом, который пытаются использовать боевики и экстремисты», — заметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что говорить об облегчении визового режима можно будет после решения указанных проблем за счет налаживания взаимодействия между правоохранительными органами России и Грузии. Он также обратил внимание на то, что между двумя странами растет товарооборот, увеличивается количество авиарейсов, а граждане Грузии «практически по любому поводу» могут посещать Россию.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин не исключил возобновления безвизового режима для граждан Грузии, отметив, что Москва видит «определенные сигналы» со стороны Тбилиси. При этом он указал на необходимость нормализации сотрудничества между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран.

Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году. Это произошло после того, как Абхазия и Южная Осетия объявили о выходе из состава Грузии, а Россия признала их независимость. Визовый режим между двумя странами был введен в 2000 году по инициативе Москвы, которая считала необходимым защитить границы от террористов, базирующихся в Панкисском ущелье. В феврале 2009 года президент Грузии Михаил Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Европарламент одобрил безвизовый режим с Грузией
Путин рассказал о возможности введения безвизового режима для граждан Грузии
Путин поддержал идею пускать украинцев в Европу без виз
Последние новости
Вице-президент США обсудил с Порошенко прекращение огня на востоке Украины
Гройсман заявил об информационной атаке России из-за успехов Украины
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
Определились все пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Губерниев извинился перед Фуркадом за оскорбление в прямом эфире
В подмосковном Наро-Фоминске загорелся 14-этажный жилой дом
В Мурманске мужчину дважды за полторы минуты сбили машины
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:03 18 февраля 2017

«Енот ослеп, от него попытались избавиться»

Что ждет зверей, попавших в контактный зоопарк
16:28 16 февраля 2017

Новый директор фонда Доктора Лизы собралась открыть больницу для бедных

23:37 18 февраля 2017

В подмосковном Наро-Фоминске загорелся 14-этажный жилой дом

22:47 18 февраля 2017

В Мурманске мужчину дважды за полторы минуты сбили машины

Россия
 — 
00:15 16 февраля 2017

Мужик до Киева доведет

Как межфракционный брак отразился на карьере Максаковой
13:18 16 февраля 2017

Песков рассказал о потерянном Россией и США времени

17:08 18 февраля 2017

Путин подписал указ о признании выданных в Донбассе документов

12:59 16 февраля 2017

Россия ответила на сообщения СМИ о планах наземной операции Пентагона в Сирии

Россия
 — 
00:09 Сегодня

Взять третью бабушку

Новые семьи для одиноких стариков — вместо домов престарелых. Репортаж из Якутии
17:42 18 февраля 2017

РПЦ увидела попытки раскачать лодку в протестах против передачи Исаакия церкви

13:27 18 февраля 2017

Два Land Cruiser попали в массовое ДТП на востоке Москвы

15:14 18 февраля 2017

Инкассатора в Нижнем Тагиле ограбили на миллион рублей

Россия
«Енот ослеп, от него попытались избавиться»
Что ждет зверей, попавших в контактный зоопарк
Мужик до Киева доведет
Как межфракционный брак отразился на карьере Максаковой
Взять третью бабушку
Новые семьи для одиноких стариков — вместо домов престарелых. Репортаж из Якутии
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
В подмосковном Наро-Фоминске загорелся 14-этажный жилой дом
В Мурманске мужчину дважды за полторы минуты сбили машины
«У нас нет образа будущего»
Почему прошлое России мешает ей смотреть вперед
Все материалы
Мир
Рекс ТиллерсонНовые лица, старые проблемы
Сергей Лавров на саммите G20 впервые встретился с новым главой Госдепа
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Завтрак длиной в сто лет
Что ждет Россию и мир в XXII веке
Вице-президент США обсудил с Порошенко прекращение огня на востоке Украины
В Мюнхене началась встреча глав МИД «нормандской четверки»
Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду
При сходе поезда с рельсов в Бельгии погиб человек
Все материалы
Бывший СССР
Сердце волка
Как охотятся на хищников в Чернобыльской зоне отчуждения
Глава ОБСЕ анонсировал создание 20 зон безопасности в Донбассе
Без светлого будущего
Почему Украина может остаться без электроэнергии и тепла
Порошенко прокомментировал решение России признать документы жителей Донбасса
Президент Украины поблагодарил генсека НАТО за осуждение политики России
Бывший депутат Рады рассказал о взятке в 150 тысяч долларов для Луценко
Главы ДНР и ЛНР отреагировали на признание документов жителей Донбасса в России
Все материалы
Финансы
Карточный долг
Что принесет россиянам введение продуктовых карточек
Греф констатировал попадание российской экономики в стагнацию
Moody's улучшило прогноз рейтингов России до стабильного
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза по кредитному рейтингу России
В Госдуме призвали снизить ставку ЦБ до уровня инфляции
«Финам» объяснил необычное поведение рубля
Глава ВТБ допустил укрепление рубля на 10 процентов в течение года
Все материалы
Бизнес
От самовара до телескопа
Что выпускают российские оборонные заводы, помимо оружия
Больная тема
Зачем частные инвесторы вкладываются в здравоохранение
Новые технологии на службе у бизнеса
«Роснефть» повышает эффективность операционной деятельности, внедряя инновации
Чубайс растолковал слова об ужасе в Давосе
Средний класс в России перешел с виски на водку
«Почта России» повысит цены на пересылку писем
В ФАС рассказали об итогах проверки Lenovo и HP
Все материалы
Силовые структуры
Пистолет не должен думать
Чем умное оружие опасно для своих владельцев
Архипелаг кулак
Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер
Якобы развернута, будто бы нарушила
Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
ФСБ задержала боевика «Аскера» при попытке проникнуть в Крым
Криминальный авторитет Пичуга задержан в Коми
Крылья юной Азии
Индия провела очередной смотр авиатехники
Москвичка зарезала своего парня
Все материалы
Наука и техника
Пенная вечеринка
Легендарная серия Half-Life обретает достойное продолжение: превью Prey
Много чести
Кто кого заборет: викинг, рыцарь или самурай — обзор For Honor
Инквизиторы допрашивают предполагаемых еретиковКарающая длань
Как мальтийская инквизиция наказывала христиан-вероотступников
SpaceX в последний момент отменила запуск корабля с супербактерией
SpaceX отложила первый полет на Марс до 2020 года
НАСА отправит на МКС супербактерию
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоФедор может
Все что угодно. Но по зубам ли Емельяненко Мэтт Митрион?
Определились все пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Губерниев извинился перед Фуркадом за оскорбление в прямом эфире
Российские бадминтонисты впервые в истории вышли в финал ЧЕ смешанных команд
На церемонии награждения биатлонистов перепутали российский гимн
Фуркад признал невозможность догнать Шипулина
Захарова перечислила нелепости из фильма «Би-би-си» о фанатах
Все материалы
Культура
Бенисио дель ТороБенефис дель Торо
Самому опасному пуэрториканцу Голливуда исполняется 50 лет
Любовники у психоаналитика
«Логан», китайский беспредел и развенчание любви на Берлинском фестивале
«Все великие мужчины — подкаблучники»
Как жить, пить, любить и работать на склоне лет
Мединский призвал извлечь урок из Февральской революции
Загадочные постеры намекнули на новый альбом Ланы Дель Рей
Бегом из СССР
Каурисмяки, Денев и единственный русский фильм на Берлинском кинофестивале
Гражданин поэт
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Патерсона» до «Лунного света»
Все материалы
Интернет и СМИ
Хейтерам назло
Как лишенные конечностей и парализованные обретают миллионы фанатов в сети
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Немецкого журналиста задержали в Турции по подозрению в пропаганде терроризма
СМИ распекли Трампа за шутку насчет возраста
Захарова рассказала об участии Лаврова в доставке пиццы и водки журналистам
Черепаха обогнала зайца в прямом эфире Facebook
В сети создали деловой журнал о мемах
Все материалы
Ценности
Белое безмолвие
Шведские приключения вместе с Volvo
Nike разрешил женщинам не быть «мармеладными»
В Женеву привезут внедорожный Maybach с открытым кузовом
Lancome «вырастил» совершенную розу
Мужчинам предложили аромат для соблазнения
Rolls-Royce испытал автомобили на французском курорте
Раритетный Ferrari оценили в 10 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Дубай-Марина. ОАЭ © Олег Жуков / Фотобанк ЛориНа границе моря и пустыни
Почему в Дубай стремятся сотни тысяч россиян
Двух дебоширок вывели из британского самолета под аплодисменты пассажиров
Чиновники захотели расширить Золотое кольцо России
Американцы создали прозрачную лодку из пуленепробиваемого материала
Не наше все
Страны, где не встретить путешественников из России
Все материалы
Из жизни
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
Красный телефон Гитлера уйдет с молотка в США
Минами МинегисиРабыни поп-индустрии
Как в эстрадных концлагерях Японии куют будущих кумиров
«Красота не в размере»
Так говорит самая пышная модель Sports Illustrated
Пышная шевелюра четырехмесячной британки прославила ее в сети
В Бразилии брошенный пес устроился на работу на заправке
«Монополия» лишилась наперстка
Все материалы
7 неожиданно красивых «китайцев»
Кроссоверы из Поднебесной, которые вам точно захочется купить
Найдено в гараже: Toyota Crown
Как классический японский седан обрел вторую жизнь
История культовых тюнинг-ателье: Alpina
Гид по истории самого знаменитого тюнера BMW
Bugatti Chiron: главные цифры
Как рождается самый крутой гиперкар планеты — цифры и факты
В Великобритании выставили на продажу лимузин Трампа
Магнитогорский Evoque: ответ компании Land Rover
Porsche обвинили в сокрытии данных о разбившихся суперкарах
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы