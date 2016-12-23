Путин рассказал о возможности введения безвизового режима для граждан Грузии

Российский президент Владимир Путин заявил, что не исключает возобновления безвизового режима для граждан Грузии. Об этом в пятницу, 23 декабря, с большой пресс-конференции главы государства сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Путин отметил, что Москва видит «определенные сигналы со стороны правящих структур Грузии».

«Очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной борьбы с терроризмом, чтобы этот безвизовый режим не наносил ущерба нашей безопасности», — подчеркнул президент.

Материалы по теме Большая пресс-конференция Путина Президент отвечает на вопросы журналистов — онлайн «Ленты.ру»

В декабре 2015-го Путин на пресс-конференции также сообщал, что Россия готова ввести безвизовый режим с Грузией. Тогда глава государства отметил, что причиной обострения ситуации в отношениях стали авантюрные решения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2008 году.

Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году. Это произошло после того, как Абхазия и Южная Осетия объявили о выходе из состава Грузии, а Россия признала их независимость. Визовый режим между двумя странами был введен в 2000 году по инициативе Москвы, которая считала необходимым защитить границы от террористов, базирующихся в Панкисском ущелье. В феврале 2009 года президент Грузии Михаил Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России.