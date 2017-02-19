Силовые структуры
 

США перебросят в Польшу тысячу военнослужащих

Перейти в «Мою Ленту»

В апреле этого года США перебросят около тысячи военнослужащих на восточную границу НАТО в Польшу. Об этом сообщается в Twitter командования американских войск в Европе.

Соединение будет отправлено в город Ожиш на северо-востоке Польши в конце марта с базы Вилсек в Германии. В его состав войдут несколько бронетранспортеров, самоходные минометы и гаубицы.

17 февраля прошла встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД России Сергея Лаврова. Столтенберг отметил твердую необходимость диалога альянса с Россией, на что Лавров заметил: «Я знаю, с позиции силы». Генсек ответил ему: «С предсказуемой позиции».

16 февраля Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что взаимоотношения НАТО с Москвой должны строиться на «надежном сдерживании». При этом ранее он говорил, что альянс не желает вступать в холодную войну с Россией.

На саммите НАТО в июле 2016 года было принято решение перебросить несколько тысяч военных в Польшу и в страны Балтии, пишет Der Spiegel. Отмечается, что эти страны чувствуют «угрозу, исходящую со стороны России». Бундесвер руководит соединениями альянса в Литве, армия США — в Польше, британцы — в Эстонии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
USA verlegen 1000 Soldaten nach Polen
В Госдуме предостерегли НАТО от «толкания спинами» в Черном море
Генсек НАТО заявил о необходимости диалога с Россией
Столтенберг выступил против холодной войны с Россией
Последние новости
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
Во Львове нашли учебник по английскому языку со словом «хохол»
Ранивший женщину из обреза стрелок задержан в Зеленограде
США перебросят в Польшу тысячу военнослужащих
Грабитель взломал Cadillac в Москве ради пары долларов
В Белом доме вступились за ушедшего в отставку советника президента США
Появилось видео с места смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:11 Сегодня

Пистолет не должен думать

Чем умное оружие опасно для своих владельцев
15:44 17 февраля 2017

Бывшего учителя из Подмосковья арестовали по подозрению в совращении учеников

11:38 Сегодня

Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500

13:34 12 февраля 2017

Напавшим на фельдшера в Саратове предъявили обвинение

Силовые структуры
 — 
00:07 Сегодня

Архипелаг кулак

Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер
09:16 Сегодня

В Арктике стартовали испытания новой российской военной техники

17:51 10 февраля 2017

В Тамбове катавший пассажиров пилот теплового аэростата помешал полетам военных

10:33 Сегодня

Тагильская полиция за сутки раскрыла дело об ограблении инкассатора

Силовые структуры
 — 
00:12 17 февраля 2017

Якобы развернута, будто бы нарушила

Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
06:47 Сегодня

Американская авианосная группа вошла в Южно-Китайское море

12:48 13 февраля 2017

Женщина отделалась условным сроком за попытку зарезать приятеля по его просьбе

08:58 Сегодня

СМИ назвали имя нового гендиректора «Уралвагонзавода»

Россия
«Енот ослеп, от него попытались избавиться»
Что ждет зверей, попавших в контактный зоопарк
Мужик до Киева доведет
Как межфракционный брак отразился на карьере Максаковой
Появилось видео с места смертельного ДТП с Porsche Cayenne в Москве
Porsche Cayenne насмерть сбил пешехода в Москве
Взять третью бабушку
Новые семьи для одиноких стариков — вместо домов престарелых. Репортаж из Якутии
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
В подмосковном Наро-Фоминске загорелся 14-этажный жилой дом
Все материалы
Мир
Рекс ТиллерсонНовые лица, старые проблемы
Сергей Лавров на саммите G20 впервые встретился с новым главой Госдепа
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Завтрак длиной в сто лет
Что ждет Россию и мир в XXII веке
В Белом доме вступились за ушедшего в отставку советника президента США
Власти Ирака объявили о начале освобождения западной части Мосула
Глава МИД Франции предупредил США о безуспешности попыток раскола Европы
Президент Франсуа Олланд во время посещения Тео в больницеМученик Тео
Кто организовывает беспорядки на окраинах Парижа
Все материалы
Бывший СССР
Сердце волка
Как охотятся на хищников в Чернобыльской зоне отчуждения
Во Львове нашли учебник по английскому языку со словом «хохол»
Без светлого будущего
Почему Украина может остаться без электроэнергии и тепла
Гройсман заявил об информационной атаке России из-за успехов Украины
Президент Украины поблагодарил генсека НАТО за осуждение политики России
Глава ОБСЕ анонсировал создание 20 зон безопасности в Донбассе
Главы ДНР и ЛНР отреагировали на признание документов жителей Донбасса в России
Все материалы
Финансы
Карточный долг
Что принесет россиянам введение продуктовых карточек
Греф констатировал попадание российской экономики в стагнацию
Moody's улучшило прогноз рейтингов России до стабильного
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза по кредитному рейтингу России
В Госдуме призвали снизить ставку ЦБ до уровня инфляции
«Финам» объяснил необычное поведение рубля
Глава ВТБ допустил укрепление рубля на 10 процентов в течение года
Все материалы
Бизнес
От самовара до телескопа
Что выпускают российские оборонные заводы, помимо оружия
Больная тема
Зачем частные инвесторы вкладываются в здравоохранение
Новые технологии на службе у бизнеса
«Роснефть» повышает эффективность операционной деятельности, внедряя инновации
Чубайс растолковал слова об ужасе в Давосе
Средний класс в России перешел с виски на водку
«Почта России» повысит цены на пересылку писем
В ФАС рассказали об итогах проверки Lenovo и HP
Все материалы
Силовые структуры
Пистолет не должен думать
Чем умное оружие опасно для своих владельцев
Архипелаг кулак
Как массовое рукоприкладство попадает в объективы камер
Якобы развернута, будто бы нарушила
Что американцам опять не дает покоя в «Искандере»
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
США перебросят в Польшу тысячу военнослужащих
В Арктике стартовали испытания новой российской военной техники
Тагильская полиция за сутки раскрыла дело об ограблении инкассатора
Все материалы
Наука и техника
Пенная вечеринка
Легендарная серия Half-Life обретает достойное продолжение: превью Prey
Много чести
Кто кого заборет: викинг, рыцарь или самурай — обзор For Honor
Инквизиторы допрашивают предполагаемых еретиковКарающая длань
Как мальтийская инквизиция наказывала христиан-вероотступников
SpaceX в последний момент отменила запуск корабля с супербактерией
SpaceX отложила первый полет на Марс до 2020 года
НАСА отправит на МКС супербактерию
Демонстрация черносотенцев в Одессе вскоре после объявления «Манифеста 17 октября»Русский порядок
Почему евреи оказались главными врагами черносотенных студентов и спортсменов
Все материалы
Спорт
Федор ЕмельяненкоФедор может
Все что угодно. Но по зубам ли Емельяненко Мэтт Митрион?
Стало известно имя возможного соперника Емельяненко
Названы сроки следующего боя Федора Емельяненко
Рой Джонс назвал сроки завершения карьеры
Бой Емельяненко с Митрионом перенесен из-за болезни американца
Определились все пары плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Губерниев извинился перед Фуркадом за оскорбление в прямом эфире
Все материалы
Культура
Бенисио дель ТороБенефис дель Торо
Самому опасному пуэрториканцу Голливуда исполняется 50 лет
Любовники у психоаналитика
«Логан», китайский беспредел и развенчание любви на Берлинском фестивале
«Мы очень весело и интересно ссорились»
Иза Высоцкая о Владимире Высоцком
Мединский призвал извлечь урок из Февральской революции
Главного приза Берлинале удостоился фильм о любви на скотобойне
Бегом из СССР
Каурисмяки, Денев и единственный русский фильм на Берлинском кинофестивале
«Все великие мужчины — подкаблучники»
Как жить, пить, любить и работать на склоне лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Хейтерам назло
Как лишенные конечностей и парализованные обретают миллионы фанатов в сети
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Немецкого журналиста задержали в Турции по подозрению в пропаганде терроризма
СМИ распекли Трампа за шутку насчет возраста
Захарова рассказала об участии Лаврова в доставке пиццы и водки журналистам
Черепаха обогнала зайца в прямом эфире Facebook
В сети создали деловой журнал о мемах
Все материалы
Ценности
Жан-Кристоф Бабен«Маленький смартфон на запястье — не лучшая идея»
Жан-Кристоф Бабен: поклонник классики и цифровой скептик
Nike разрешил женщинам не быть «мармеладными»
Белое безмолвие
Шведские приключения вместе с Volvo
Lancome «вырастил» совершенную розу
В Женеву привезут внедорожный Maybach с открытым кузовом
Rolls-Royce испытал автомобили на французском курорте
Мужчинам предложили аромат для соблазнения
Все материалы
Путешествия
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
Четыре мачты парусов
Барку «Седов» в День всех влюбленных исполняется 96 лет
Дубай-Марина. ОАЭ © Олег Жуков / Фотобанк ЛориНа границе моря и пустыни
Почему в Дубай стремятся сотни тысяч россиян
Двух дебоширок вывели из британского самолета под аплодисменты пассажиров
Чиновники захотели расширить Золотое кольцо России
Американцы создали прозрачную лодку из пуленепробиваемого материала
Не наше все
Страны, где не встретить путешественников из России
Все материалы
Из жизни
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
Красный телефон Гитлера уйдет с молотка в США
Минами МинегисиРабыни поп-индустрии
Как в эстрадных концлагерях Японии куют будущих кумиров
«Красота не в размере»
Так говорит самая пышная модель Sports Illustrated
Полиция Дубая взяла с российской модели обязательство не рисковать жизнью
В Бразилии брошенный пес устроился на работу на заправке
Пышная шевелюра четырехмесячной британки прославила ее в сети
Все материалы
«Гелик» G65 против мотоцикла Ural
Путешествие американцев на Mercedes-AMG G65 и «Урале» с коляской
Найдено в гараже: Toyota Crown
Как классический японский седан обрел вторую жизнь
7 неожиданно красивых «китайцев»
Кроссоверы из Поднебесной, которые вам точно захочется купить
История культовых тюнинг-ателье: Alpina
Гид по истории самого знаменитого тюнера BMW
В Великобритании выставили на продажу лимузин Трампа
Магнитогорский Evoque: ответ компании Land Rover
Porsche обвинили в сокрытии данных о разбившихся суперкарах
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы