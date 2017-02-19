Футболист «Оренбурга» пожалел о сделанных татуировках

Полузащитник «Оренбурга» и сборной Болгарии по футболу Благой Георгиев рассказал, что жалеет о сделанных татуировках. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«В татуировках вообще никакой логики нет. Если бы сейчас я мог вернуться в свое 15-летие, то ни за что не сделал бы себе тату. Это грешное дело, и теперь я это понимаю. Тело дано человеку богом чистым, а рисунки на нем — это грязь», — заявил 35-летний игрок.

Георгиев также отметил, что интересовался возможностью свести татуировки, однако узнал, что на теле останутся шрамы, после чего передумал удалять рисунки.

Георгиев перешел в «Оренбург» в августе этого года из «Рубина». За уральскую команду провел девять матчей, в которых забил два мяча. Также в активе полузащитника пять голов в 49 встречах в составе сборной Болгарии.