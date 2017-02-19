Американский сенатор пообещал «дать по заднице» России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм пообещал, что Конгресс США приложит все возможные усилия для ужесточения в 2017 году санкций против России. Об этом политик заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Rambler News Service.

«Говорю нашим немецким друзьям — вы следующие. Нашим друзьям во Франции — они идут за вами. А моему другу господину [главе МИД России Сергею] Лаврову — я надеюсь, вы наконец столкнетесь с последствиями за то, что вы и ваш режим делаете с демократическими странами. 2017-й будет годом, когда Россия получит по заднице в Конгрессе», — сказал Грэм.

Он добавил, что намерен голосовать за законопроект об ужесточении санкций против России из-за присоединения Крыма и якобы имевшего место вмешательства в выборы главы государства в 2016 году и «положить этот законопроект на стол» президента США Дональда Трампа. «Как лидер свободного мира, он должен работать с нами [сенаторами], чтобы наказать Россию», — заявил Грэм.

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29 декабря прошлого года занимавший тогда пост президента США Барак Обама, а также Минфин страны ввели санкции против России в связи с якобы осуществленными кибератаками против американской избирательной системы. Под ограничения, в частности, попали ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России. Москва все обвинения последовательно опровергает.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва настаивает, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

В 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала военных столкновений на востоке Украины США и ряд стран ввели финансовые санкции против России, ограничивающие инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий. Россия в ответ запретила ввоз некоторых продуктов из стран, присоединившихся к санкциям.