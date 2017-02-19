Олег Тактаров отказался от роли русского карателя на Украине

Российский актер Олег Тактаров рассказал в Facebook, что отказался от предложения из Голливуда сыграть воюющего на Украине русского.

Он привел описание роли, из которого следует, что предполагаемый персонаж — мужчина по имени Роман, в боевых действиях отличающийся хитростью и жестокостью. Расправившись с жителями мирной украинской деревни, он с соратниками сбивает американский самолет и устраивает погоню за тремя офицерами Военно-морских сил, гласит синопсис.

«Надеюсь, судьба мне пошлет другую работу, чтоб как-то помочь детям, студентам, но играть это... Лучше голодать», — пишет Тактаров.

Актер также отметил, что отказался от этой роли несмотря на свои финансовые трудности.

Тактаров — в прошлом боец смешанного стиля, ныне снимается в кино, в том числе в Голливуде. В частности, он сыграл военного Николая Сарова в картине «Хищники». Имеет гражданство США.