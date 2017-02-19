В Якутии несовершеннолетнюю похитили из-за долга за косметику

В Республике Саха (Якутия) в отношении 22-летней женщины, похитившей несовершеннолетнюю, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В ночь на 14 февраля этого года жительница поселка Светлый Мирнинского района требовала от 16-летней девушки вернуть 50 тысяч рублей, которые она взяла в долг для того, чтобы приобрести косметику. Однако та отказала. В ответ гостья начала ей угрожать и ударила ее по лицу.

Женщина заставила ее сесть в автомобиль и отвезла в свою квартиру, где отобрала телефон и заперла. Девушка находилась взаперти два дня. Как выяснилось, угрожавшая требовала от нее оповестить родственников о выплате долга. Мать несовершеннолетней получила сообщение от дочери и обратилась за помощью в полицию.

В настоящий момент личность подозреваемой установлена. Она не признает свою вину. Следствие продолжается.