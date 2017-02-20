Механизм спасения банков за счет кредиторов заработает через несколько лет

Массовое применение механизма bail-in при санации российских банков будет запущено, скорее всего, значительно позже 2019 года, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

Механизм bail-in представляет собой конвертацию требований кредиторов третьей очереди (юридических лиц и частных предпринимателей), а также владельцев крупных депозитов, в субординированные займы или уставный капитал банка. В России он пока не применялся.

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«Я исхожу из того, что решение было принято на национальном совете финансовой стабильности, который прошел осенью. Там Центральный банк предложил это решение отложить до будущего времени. То есть сначала делаем фонд с новым механизмом санации, дело ограничиваем санацией для собственников банков, а дальше посмотрим. Никаких дат, насколько я помню, не устанавливали», — сказал Моисеев.

3 февраля Моисеев в эфире телеканала «Россия 24» о том, что закон, позволяющий использовать вклады российских миллионеров по механизму bail-in, может быть принят не ранее середины 2017 года. Сейчас, по его словам, обкатывается концепция, которую Минфин разослал по ведомствам. На ее обсуждение уйдет полгода.

Механизм вводится с целью прекратить использовать государственные деньги для поддержки банков со слабым качеством управления. Это также должно стандартизировать процедуры для разрешения ситуаций с проблемными банками.