Устроивший резню бензопилой житель Минска признал свою вину

Обвиняемый в нападении с бензопилой и топором на посетителей торгового центра в Минске Владислав Казакевич в суде полностью признал свою вину. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает белорусская редакция Sputnik.

«Вину признаю полностью», — ответил Казакевич на вопрос судьи.

Дело Казакевича было передано в суд в конце декабря 2016-го. Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, молодой человек во время совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий.

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В октябре того же года зампредседателя Следственного комитета Белоруссии Алексей Волков рассказал о мотивах подозреваемого. По его словам, молодой человек, напавший на женщин в минском ТЦ, объяснил свой поступок состоянием крайнего раздражения и тем, что «хотел порубить людей».

Вечером 8 октября 2016 года 17-летний юноша зашел в ТЦ «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента и бензопилой. Он нанес телесные повреждения женщине 1973 года рождения, от которых она скончалась на месте. Затем молодой человек извлек из чехла топор и напал на другую женщину. Она была госпитализирована. Сообщалось также о третьей пострадавшей.