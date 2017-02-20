Уральский кот в сапогах и комбинезоне отправился к Байкалу

Житель Нижнего Тагила Алексей Останин вместе со своим котом Графом отправился в путешествие к озеру Байкал. Об этом сообщает ТАСС.

Специально для путешествия владелец животного подготовил утепленную автомобильную корзинку. Чтобы животное не замерзло, для него подготовлены носки, комбинезон и сапожки со светоотражающими элементами.

«Мы с Графом отправились на автомобиле на Байкал, там собираемся совершить велопоход вокруг острова Ольхон. Сейчас мы уже доехали до Кемерово, вернуться планируем в начале марта», — отметил Останин.

Кот Граф в автомобиле своего хозяина Фото опубликовано @graf_andreevich

Это уже не первое приключение Графа. В сентябре 2016 года вместе с хозяином он поднялся на Эльбрус. На момент восхождения животному было всего шесть месяцев, треть этого времени путешественники потратили на тренировки. Они ежедневно гуляли по городским улицам и лесополосе, а также отправились на Приполярный Урал, где взобрались на гору Серебрянский Камень.