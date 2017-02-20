Японок предупредят о районах сексуальной активности насильников

В Японии выпущено приложение, которое предупредит женщин об опасных местах, где ранее были совершены сексуальные преступления. Об этом сообщает The Independent.

Приложение под названием Mimamotchi разработали сотрудники полиции. С помощью GPS сервис отслеживает местоположение владельца смартфона. Сигнал подается, если в радиусе до пяти километров за последний год произошло преступление сексуального характера.

Районы, в которых женщины чаще всего подвергаются нападениям насильников, отмечены на карте красным цветом. В случае экстренной ситуации с помощью программы также можно вызвать полицейских.

Судя по отзывам в Google Play, приложение пользуется популярностью среди японцев. Многие отмечают, что поздно возвращающиеся с работы женщины крайне нуждались в подобном сервисе.

В начале февраля в американском штате Айдахо 19-летнему насильнику запретили заниматься сексом до тех пор, пока он не женится. Судья Рэнди Стоукер приговорил ответчика Коди Дьюэйна Скотта Герреру, обвинявшегося в изнасиловании 14-летней девочки, к 15 годам тюрьмы. Однако Геррера получил отсрочку на один год, позволяющую ему в случае безупречного поведения отделаться условным наказанием.

