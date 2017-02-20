Бельгийские активистки провели топлес-акцию протеста против визита Майка Пенса

Бельгийские активистки провели акцию протеста против визита в страну вице-президента США Майка Пенса. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Раздетые по пояс женщины держали в руках лозунги «Пенс, прочь из моих штанов» и «Трамп и Пенс должны уйти». Они выражали недовольство позицией Вашингтона по вопросам прав женщин и изменения климата. Протест был организован местными жителями, основавшими организацию по защите прав женщин Lights for Rights, и международной Amnesty International.

Пенс находится в Брюсселе с государственным визитом, в ходе которого запланированы переговоры с руководителями Евросоюза.

