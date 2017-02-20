Умер создатель новогодних мюзиклов «Снежная королева» и «Двенадцать стульев»

Украинский режиссер и клипмейкер Максим Паперник скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщает портал «Гордон».

Кинематографист умер от онкологического заболевания, рассказали изданию родственники покойного.

Паперник родился в 1969 году. Он окончил кинематографический и театральный факультеты Киевского университета театра и кино имени И.К. Карпенко-Карого.

В России режиссер известен по новогодним телевизионным мюзиклам «Снежная королева» (2003) с Николаем Басковым, Кристиной Орбакайте и Лаймой Вайкуле, и «Двенадцать стульев» (2004) с Николаем Фоменко, Ильей Олейниковым и Людмилой Гурченко. Он также снял фильмы «За двумя зайцами», «Странное Рождество», «Звезды в армии» и «Не торопи любовь».

Паперник снимал клипы для Софии Ротару, Валерия Леонтьева и группы «ВИА ГРА».