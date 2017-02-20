Со смоленского здания с колоннами сняли возмутившую жителей вывеску «Пятерочки»

В Смоленске со здания в неоклассическом стиле демонтировали вызвавшую недовольство местных жителей и пользователей Рунета вывеску магазина «Пятерочка». Об этом сообщается на сайте городской администрации в понедельник, 20 февраля.

«Демонтажные работы производятся в виду неисполнения предписания об устранении нарушений установки и (или) эксплуатации и демонтаже дополнительного оборудования фасада зданий и сооружений», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что вывески на доме №9 по улице Урицкого были установлены самовольно. Демонтаж был проведен силами администрации города.

14 февраля пользователи социальной сети «ВКонтакте» обратили внимание на фотографию нового магазина сети, открывшегося в бывшем Доме культуры глухих. По мнению блогеров, надписи обезобразили здание.

Представляя, где еще могла бы быть размещена вывеска, они создали серию фотожаб, запечатлевших «открытие» магазинов «Пятерочка» в мавзолее Ленина, Белом доме, Лувре, египетской пирамиде, а также на космической станции «Звезда смерти» из киносаги «Звездные войны».