В Москве появится собственный закон о туризме

В столице планируют разработать собственный закон о туризме, заявил председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает m24.ru.

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«В городском законодательстве на данный момент большой пробел в плане нормативных моментов по туризму, поэтому нужно прописать условия развития туристической деятельности и другие аспекты», — пояснил Щитов. По его словам, документ планируют подготовить до конца 2017 года. В работе над законопроектом примет участие столичный департамент спорта и туризма.

Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов считает, что в столице стоит принять отдельный закон об индустрии путешествий. По его мнению, такой документ, в частности, должен устанавливать требования и льготы для организаций и отдельных лиц, занятых в этой сфере. «Начиная с гидов-экскурсоводов и заканчивая гостиницами, которые работают в городе», — пояснил Мохов.

Он также отметил, что на практике федеральных законов недостаточно, чтобы регулировать развитие туризма в отдельном населенном пункте. «Слишком много специфических обстоятельств, касающихся конкретного города», — сказал эксперт.

С 1 января 2017 года в России вступил в силу новый закон о туризме. В числе наиболее серьезных изменений — требование к фирмам о создании фонда персональной ответственности в сфере зарубежных путешествий, из которого компании будут компенсировать финансовый ущерб клиентам.