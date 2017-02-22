Британские дизайнеры сшили пуховые пончо из одеял

Британская марка Mulberry представила коллекцию пуховых пончо, сделанных из стеганых одеял. Презентация прошла в рамках Недели моды в Лондоне, передает The Mashable.

На подиуме показали множество моделей: от стеганых пончо до накидок с цветочными принтами и в клетку. В качестве дополнения к накидкам дизайнеры создали несколько юбок такой же расцветки.

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В декабре 2015 года эстонский дизайнер Марит Илисон (Marit Ilison) создала капсульную коллекцию верхней одежды из старых советских одеял.

Свое название — Longing for Sleep («Спать хочется») — линейка получила в честь одноименного рассказа Чехова и ассоциируется с зимой, когда весь день хочется оставаться в постели, завернувшись в одеяло. В коллекции представлены несколько моделей пальто разных цветов. Они декорированы вышивкой из бисера и стекляруса.