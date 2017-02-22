Депутатам Госдумы установили лимит затрат на транспорт в регионах

Комитет по регламенту и организации работы Госдумы предложил выделять около 300 тысяч рублей в год на транспортное обслуживание депутатов во время региональных недель и отпуска на территории России. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в среду, 22 февраля.

«Мы утвердили лимит на одного депутата, исходя из той сметы расходов, по-моему, 296 (тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») на год», — сказала председатель комитета Ольга Савастьянова.

По ее словам, утвердить эту сумму предстоит Совету Госдумы. Когда этот вопрос будет вынесен на его заседание, пока неизвестно.

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Если лимит будет утвержден, общая сумма затрат на транспортное обслуживание избранников в субъектах Федерации составит около 133 миллионов рублей.

26 января сообщалось, что Дума получит на работу в 2017 году более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Отмечалось, что на обеспечение деятельности 449 парламентариев и их помощников предполагается выделить 4 миллиарда 846 миллионов рублей.

В ноябре прошлого года стало известно, что депутаты Госдумы снова смогут пользоваться залами официальных делегаций за счет бюджета в ходе думских региональных недель. Народным избранникам запретили оплачивать их за счет бюджета в 2014 году, ограничения касались региональных поездок.