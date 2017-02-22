Саркози занялся развитием сети отелей

Бывший президент Франции Николя Саркози вошел в состав совета директоров отельного оператора AccorHotels. Об этом сообщается в пресс-релизе французской компании, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 22 февраля.

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Саркози возглавит новый комитет международной стратегии в AccorHotels. Задача этого отделения — развитие сети отелей оператора за рубежом и продвижение французского туризма.

«Уникальный международный опыт Николя Саркози и его превосходное знание геополитических нюансов станут значительными преимуществами для компании», — заявил гендиректор AccorHotels Себастьян Базен.

В августе 2016-го Саркози объявил о решение участвовать в выборах главы государства, намеченных на 2017 год. В ноябре он потерпел поражение в ходе праймериз, после чего заявил, что намерен вести жизнь, более далекую от политики.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.