Тысячи гостиниц в Италии станут бесплатными на один день в марте

Тысячи итальянских отелей бесплатно предложат клиентам свои услуги 4 марта в честь Дня мини-гостиниц Bed and breakfast (B&B Day). Об этом сообщает портал «Италия по-русски».

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В акции, которая пройдет уже в одиннадцатый раз, примут участие объекты размещения по всей стране. Они позволят постояльцам провести одну ночь бесплатно. Найти такие гостиницы можно на специальном сайте.

B&B Day отмечается в Италии в начале марта. В 2016 году он праздновался пятого числа. Bed and breakfast (B&B) — вид мини-гостиницы, существующий в разных странах. Из услуг для посетителей такое заведение предлагает ночлег и завтрак.

В январе стало известно, что итальянский хостел Parco Monte Barro решил позволить своим клиентам самим устанавливать цену за проживание.

