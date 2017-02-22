Эксперт раскрыл роль Минска в конфликте в Донбассе

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Андрей Суздальцев заявил, что поддержка Минска позволяет Киеву проводить силовую операцию в Донбассе. Об этом он сказал в среду, 22 февраля, в комментарии «Ленте.ру».

«Белорусская сторона практически доминирует на украинском рынке нефтепродуктов. Без этих поставок, в первую очередь дизельного топлива, никакой танк, никакая боевая машина украинской армии не тронулись бы с места», — отмечает эксперт.

По словам Суздальцева, Минск также поставляет в соседнюю страну «нелетальную» продукцию, которую используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Украина модернизирует свою армию, Лукашенко (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру») в этом всеми силами пытается участвовать», — рассказал он.

«Минск зарабатывает на крови, мародерская традиционная политика», — высказал мнение Суздальцев.

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2 февраля член комитета Госдумы по международным делам Алексей Журавлев заявил, что Минск делает «странные реверансы в сторону официального Киева». «Не исключено, что, разорвав тесные отношения с РФ, Белоруссия планирует заключить союз с Украиной», — отметил парламентарий.

В конце января Лукашенко заявил, что Украина сейчас воюет за свою независимость. «Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина», — сказал белорусский лидер. Он подчеркнул, что главное направление борьбы Минска за независимость — экономика.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев начал силовое подавление выступлений в Донецкой и Луганской областях. Украинские власти называют боевые действия в регионе антитеррористической операцией (АТО).