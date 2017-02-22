Чичерина прокомментировала удаление клипа про ополченцев Донбасса

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала музыкальный ролик российской певицы Юлии Чичериной на песню «Рвать», посвященный ополченцам Донбасса, из-за нарушения авторских прав. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту «Ленты.ру» в среду, 22 февраля.

По словам Чичериной, при создании клипа она использовала кадры с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), принадлежавшие порталу «Радiо Свобода». «Наших донецких друзей эти фрагменты с украинскими солдатами тоже смущали, нас просили их убрать. Вот теперь появился повод перемонтировать видео немного», — отметила певица.

Чичерина добавила, что премьера новой версии ролика состоится 8 марта.

Певица выпустила музыкальное видео об ополченцах 14 февраля. Через неделю оно было удалено администрацией YouTube. Согласно сообщению, возникающему при попытке посмотреть клип, он был заблокирован из-за нарушения авторских прав портала «Радіо Свобода».

Материалы по теме Попал под огонь Кто и как убил комбата «Сомали» Михаила Толстых

В видеоролике демонстрировались кадры боевых действий в Донбассе. Также нем присутствовало видео с похорон командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Помимо этого, в клипе появляется Арсений Павлов (позывной Моторола), который погиб 16 октября 2016-го в результате взрыва в лифте жилого дома в Донецке.

В сентябре 2016-го Чичерина опубликовала музыкальное видео на песню «На передовой», также посвященное защитникам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Певица входит в черный список Министерства культуры Украины. В него внесены лица, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности.