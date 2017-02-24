Израильские власти отказали главе представительства HRW в продлении визы

Министерство внутренних дел Израиля отказало в продлении рабочей визы главе местного представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Омару Шакиру. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

В документе сообщается, что причиной решения израильских властей стала про-палестинская позиция HRW и то, что организация «не является настоящей правозащитной группой».

Заместитель исполнительного директора программы Human Rights Watch

Йэн Левайн (Iain Levine) заявил, что разочарован решением израильских властей и сормневается в приверженности государства ценностям демократии. По его словам, руководство страны «то ли не может, то ли не хочет отличить критику своих действий от враждебной пропаганды».

В 2014 году власти Израиля не пустили представителей HRW и Amnesty International в сектор Газа. По официальной версии, причиной стало закрытие пограничного пункта Эрез, но правозащитники заявили, что фактически граница была открыта для всех, кроме них.