Французские активисты увидели в Обаме своего президента

Французские поклонники бывшего президента США Барака Обамы намерены добиваться его выдвижения на пост лидера республики. Об этом сообщает ABC News.

Кампании дали название Obama 17. На одноименном сайте размещена петиция, призванная убедить бывшего президента США принять участие во французских выборах. Цель активистов — собрать миллион подписей. Что они намерены делать в случае достижения этого показателя, не сообщается.

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«Во времена, когда Франция собирается массово голосовать за ультраправого кандидата, мы все еще можем преподать этой планете урок демократии, избрав президентом иностранца», — говорится в сообщении на сайте. «Почему Обама? Потому что у него лучшее в мире резюме на эту должность», — заявляют авторы идеи.

ABC News отмечает, что главным препятствием для осуществления этой задумки является отсутствие у Обамы французского гражданства.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года, второй, если потребуется, — 7 мая. Среди кандидатов — лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, центрист Эммануэль Макрон, правый политик Франсуа Фийон, предстаивитель «Левой партии» Жан-Люк Меланшон. Согласно результатам опросов, в финал голосования, вероятно, выйдут Ле Пен и Макрон.