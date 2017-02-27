Стрельбу и взрыв в Екатеринбурге устроили Король и Ян

Полиция установила личности подозреваемых в причастности к стрельбе и взрыву гранаты на Стахановской улице Екатеринбурга. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемым во взрыве гранаты оказался ранее неоднократно судимый за кражи, угоны и наркотики 35-летний местный житель по имени Александр, известный в криминальных кругах как Король. Полицейский отметил, что мужчина в ходе допроса дал признательные показания и написал явку с повинной.

При этом Король сообщил стражам порядка, что ручную противопехотную гранату РГД-5 он якобы нашел и хранил «на всякий пожарный». По его словам, конфликт на Стахановской улице произошел на почве личных неприязненных отношений.

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Личность стрелявшего полицейские также установили: им оказался 30-летний житель Екатеринбурга Антон Янцев по прозвищу Ян. Как и Король, он ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчину объявили в розыск.

24 февраля стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после перестрелки и взрыва гранаты в Екатеринбурге по статьям 222 («Незаконный оборот оружия») и 213 («Хулиганство с использованием оружия»).