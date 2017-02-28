Командующий ВМС Украины пожаловался на разбор кораблей в Крыму на запчасти

Корабли военно-морских сил Украины, оставшиеся в Крыму, разбираются на запчасти. С таким утверждением выступил в эфире «5 канала» командующий украинским флотом вице-адмирал Игорь Воронченко.

«Украинские корабли [в Крыму] стоят отдельно, их выделили как технику иностранного государства, но, по нашим данным, они существуют как доноры. Их разукомплектовывают», — заявил он

В частности, по утверждению Воронченко, большой десантный корабль ВМС Украины «Константин Ольшанский» используется в качестве донора российских БДК, используемых для доставки грузов в Сирию. В свою очередь, малые противолодочные корабли «Луцк» и «Тернополь» якобы разбирают на запчасти для ремонта аналогичных МПК ВМФ России, которые охраняют район газовых месторождений в Черном море.

Вице-адмирал выразил уверенность, что Киеву удастся добиться возвращения кораблей или денежной компенсации. Он также не исключил, что Украине подарят несколько старых кораблей западные партнеры.

Передача Украине кораблей началась в апреле 2014-го. Россия успела вернуть 43 корабля, броне- и автотехнику, но затем приостановила процесс передачи из-за начала боевых действий в Донбассе. В июне 2015-го Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что на базах полуострова остались 35 кораблей, судов и катеров, две летающие лодки Бе-12, самолет и один вертолет Ми-8.