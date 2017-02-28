В МВД посетовали на скудность базы генетического материала россиян

В России генетические данные собраны лишь на 0,14 процента населения, чего не достаточно для полноценной работы по идентификации преступников. Об этом заявил глава Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин на пресс-конференции ведомства, передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 февраля.

«При этом эффективно работать система генетической идентификации начинает, когда данные собраны как минимум на один процент людей», — сказал он.

По словам Гришина, на сегодняшний день геномную регистрацию проходят те, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления. «МВД готовит предложение по расширению этого перечня», — заявил он.

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Глава Экспертно-криминалистического центра также сообщил, что в список лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, предлагается включить административно арестованных, а также подозреваемых и обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности личности.

Также Гришин сообщил, что с 2017 года эксперты-криминалисты МВД начнут самостоятельно проводить товароведческую и психофизиологическую (полиграф) экспертизы. Ранее по уголовным делам подобные исследования проводились специалистами сторонних ведомств и организаций.

