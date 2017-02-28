Пензенский омбудсмен заступилась за ушедших в 10-дневный запой родителей

Детский омбудсмен Пензенской области Елена Столярова выступила против лишения родительских прав жителей Иссинского района, чьи дети вынуждены были пить талую воду, пока родители были в запое. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщается на сайте уполномоченного.

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Омбудсмен считает, что лишение родительских прав не является эффективной мерой защиты детей, и необходимо помочь паре выйти из данной ситуации. «На сегодняшний день родители закодировались, трудоустроились на работу в частную организацию в Пензе, дети находятся под временной опекой родственницы мужа, проживающей также в Пензе», — отмечается в сообщении.

27 февраля прокуратура Пензенской области направила в суд иски о лишении родительских прав в отношении трех несовершеннолетних детей. Как отмечалось на сайте ведомства, родители в течение 10-дневных новогодних праздников находились в состоянии алкогольного опьянения. «Жилое помещение надлежащим образом не отапливалось, порядок в нем не поддерживался, дети были лишены необходимых продуктов и питьевой воды и вынуждены были для питья использовать талый снег с улицы», — говорится в сообщении. Заседание суда назначено на 14 марта.