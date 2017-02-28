Центр Помпиду обзавелся самой большой коллекцией русского искусства за рубежом

Более 100 произведений пополнили коллекцию русского искусства Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС.

«Мы стали обладателями самой крупной в мире коллекции русского искусства среди публичных музеев, за исключением самой России. Ни у лондонской "Тейт", ни у нью-йоркского Музея современного искусства нет пока такой полной и красивой коллекции. Это настоящий интерес, и мы считаем важным продолжать развивать эту часть нашего собрания», — рассказал агентству один из кураторов проекта «Коллекция! Современное искусство в СССР и России 1950-2000: уникальный дар музею».

Среди новых произведений — полотно «Слава КПСС» Эрика Булатова, «Олег Григорьевич Водопьянов: чья это муха?» Ильи и Эмилии Кабаковых, а также записи перформансов Олега Кулика, Дмитрия Пригова и Комара и Меламида.

Обновленная экспозиция открылась для посетителей во вторник.

Первая часть коллекции была представлена в музее в сентябре. В нее вошли около 250 работ, подаренных центру коллекционерами, художниками и меценатами.