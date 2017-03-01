Карельские родители наняли ЧОП для записи детей в первый класс

В Петрозаводске, столице Республики Карелии, мать девочки, не сумевшая записать свою дочь в первый класс местной престижной школы №48, подала иск об отмене результатов набора учеников на 2017-2018 год. Женщина не смогла попасть на территорию учебного заведения в связи с тем, что в день приема заявлений группа родителей наняла сотрудников частного охранного предприятия, блокировавших проход к школе, сообщает РИА Новости.

Как сообщается на сайте Петрозаводского городского суда, сотрудники охранного предприятия сначала пропускали на территорию школы лиц, якобы занявших очередь в социальных сетях, игнорируя «живую очередь» из числа родителей, пришедших в день приема. Отмечается, что иск будет рассматриваться 14 марта.

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3 декабря 2016 года петрозаводское городское издание stolicaonego.ru сообщало об аналогичных практиках среди родителей, отправлявших детей в другие учебные заведения. Родители, отправлявшие детей в лицей №1, скинулись по 50 рублей и наняли охранное предприятие «Русь», чтобы избежать давок и не допустить к записи кого-то из тех, кто не отмечался заранее, указывал сайт.

Похожий ажиотаж вокруг записи в учебные заведения наблюдается и в других городах России, в частности в Красноярске. 1 февраля красноярские родители устроили ночное дежурство, чтобы утром записать детей в первый класс школы № 144, причем места они занимали с пяти вечера 31 января, отмечает издание Newslab.ru.