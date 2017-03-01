В недрах Земли обнаружены огромные «конвейеры»

Японские, швейцарские и американские геофизики описали механизм «конвейерного» переноса материи в мантии Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем сообщает Токийский технологический институт (Япония).
Согласно построению авторов, вязкости верхних и нижних слоев мантии отличаются до 20 раз, а их выравниванию препятствует существование восходящих от ядра течений, ограничивающих однородные по своим свойствам мантийные домены.
Описанная учеными структура, по их мнению, существует в стабильном состоянии в течение последних 4,5 миллиарда лет, с момента рождения Земли. Теория учитывает субдукцию литосферных плит (погружение одной под другую), завершающуюся затоплением нижележащего слоя литосферы в мантийном слое.
К своим выводам геофизики пришли, предложив модель, которая на основе имеющихся данных описывает конвективный перенос материи в недрах планеты.