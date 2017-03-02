Названы разрушающие отношения туристические направления

Мексика была признана туристическим регионом, после отдыха в котором распадается наибольшее количество пар. Об этом пишет газета Daily Mail.

Вывод сделали эксперты британской турфирмы Sunshine. Специалисты опросили более двух тысяч человек, выяснив место, где они впервые отдыхали со своим партнером, и узнали, как это сказалось на отношениях.

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В ходе исследования 21 процент его участников заявили, что расстались с возлюбленным после поездки в Мексику. На втором месте топ-5 — испанский остров Ибица (17 процентов). Замыкает тройку Португалия. Четвертая позиция досталась африканской стране Кабо-Верде, пятая — одному из Канарских островов, Лансароте.

Кроме того, на основе опроса был составлен топ-5 направлений, после посещения которых туристы сохранили свои отношения. Лидирует в нем испанский остров Тенерифе. После поездки туда 18 процентов респондентов продолжили жить со своим возлюбленным.

На втором месте находится Италия (15 процентов), за ней следует Кипр (13 процентов). В пятерку также вошли остров Мальорка и материковая Испания.

В феврале сообщалось об историях жителей разных стран мира, связанных с провальными романтическими путешествиями. Туристы рассказали, что во время отдыха ломали себе кости, становились жертвой воров и страдали от нападений медуз.