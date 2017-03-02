В Германии задержали подозреваемого в совершении военных преступлений в Сирии

Немецкие полицейские задержали в Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) подозреваемого в совершении военных преступлений в Сирии. Об этом сообщает Spiegel Online в четверг, 2 марта.

По информации издания, 35-летний Абдалфатах Х.А. был активным участником террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Как сообщается, в марте 2013 года задержанный принимал непосредственное участие в массовых расправах и лично казнил 36 пленных солдат сирийской правительственной армии.

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Подозреваемый находился на территории Германии в качестве беженца и подал прошение на получение убежища.

Вместе с ним немецкие правоохранительные органы также задержали 26-летнего Абдурахмана А.А., который подозревается в пособничестве террористам в Сирии. Обвинений в военных преступлениях ему не предъявлено.

9 февраля сообщалось, что немецкие полицейские провели масштабную спецоперацию, в результате которой были задержаны двое предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Облава проводилась по 12 адресам в городе Геттинген (федеральная земля Нижняя Саксония).